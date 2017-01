Rathausfiguren erstahlen in neuem Glanz

Die Figuren am Rathaus von Palma erstrahlen in neuem Glanz. In den kommenden Tagen gehen die Arbeiten am Vordach des Gebäudes zu Ende, berichtet die mallorquinische Tageszeitung Ultima Hora.

Die Sanierung der Holzkonstruktion mit ihren Renaissancefiguren hatte 245.000 Euro gekostet, den Großteil der Kosten hatte das spanische Bauministerium getragen. Für die Instandsetzung musste das Rathaus eingerüstet werden, so hatten die Feierlichkeiten zu Silvester und am Drei-Königstag aus Sicherheitsgründen nicht auf der Plaça Cort stattfinden können.

Die Stadt bietet vom Freitag, 2., bis Sonntag, 5. Februar, Führungen im Rathaus an, bei denen die Figuren des Vordachs und die abgeschlossenen Arbeiten vorgestellt werden. Die Veranstaltungen dauern jeweils 45 Minuten. Interessierte melden sich an unter 971-735065. (cls)