Voller Erfolg bei "Wein & Musik"

Großer Andrang beim MM-Event "Wein & Musik": Am Sonntagvormittag strömten knapp 500 Gäste in die Bodega Santa Catarina im Südwesten von Mallorca, um das letzte Konzert der Veranstaltungsreihe mitzuerleben. Mit einem breit gefächerten Repertoire aus Pop, Soul und Evergreens heizte Sängerin Daniyella die Menge an.

Die Parkplätze vor dem einladenden Weingut waren bis auf den letzten Platz gefüllt. Die Residenten und MM-Leser genossen das milde Sonnenwetter mit Häppchen und Wein, um anschließend in den beeindruckenden Räumlichkeiten zur Musik zu tanzen und so das neue Jahr gebührend zu begrüßen. Kurzum: Ein voller Erfolg. (somo)