Daniyella singt an Neujahr

Unter dem Motto "Jeder braucht einen Schutzengel" eröffnet das Deutsche Konsulat in Zusammenarbeit mit dem Lions Club Palma am Freitag, 2. Dezember eine Ausstellung mit Schutzengel-Motiven von Herbert Wallner. Herbert Wallner ist ein bekannter österreichischer Künstler, der der Stilrichtung des Realkubismus zugeordnet wird, und dessen flotter Pinselstrich in vielen Veröffentlichungen immer wieder Erwähnung findet. Er hat die