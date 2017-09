Loewe-Filiale in Palmas City macht dicht

Die Filiale des Taschen- und Bekleidungsunternehmens Loewe in der Innenstadt von Palma schließt. Wie Ultima Hora berichtet, macht das Geschäft am 20. September zu. 63 Jahre lang – seit 1954 – konnten sich die Mallorquiner dort mit Luxusartikeln eindecken.

Von der Eröffnung bis 1998 befand sich der Laden an Palmas Prachtmeile Passeig del Born, ehe der Umzug an die Avenida Jaime III erfolgte.

Im Laufe der Jahre organisierte Loewe auf der Insel auch immer wieder glanzvolle Modenschauen, um neue Kollektionen vorzustellen. Solche Events fanden dann in Luxushotels wie dem Castillo Son Vida oder Cap Rocat statt.

Loewe gehört seit 1996 zur LVMH-Gruppe (Louis Vuitton Moet Hennessy). In der Filiale in Palma sind fünf Personen beschäftigt, die sich nun vermutlich einen Job Suchen müssen. Eine neue Filiale in Palma will Loewe nämlich vorerst nicht eröffnen. In das Lokal an der Avenida Jaime III wird eine Marke der KKR-Gruppe einziehen – Sandro, Maje oder Claudie Pierlot. (cze)