Andreu-Brüder werden wieder Meister

Die Brüder Ramón und Ricardo Andreu verteidigten am Wochenende auf dem Platz von Golf de Andratx in Camp de Mar ihren Balearen-Meistertitel im Paar-Golf. Wie im vergangenen Jahr setzten sie sich im Stechen gegen Francisco Romo und Mateu Balaguer durch. In der Handicap-Wertung siegten José Carlos Gonzáles und Miguel Coll. Mixed-Meister: Margareta und Giancarlo Gaggioni, Eva Allegue und Gaspar Martínez (Handicap). Damen (nur Brutto): Maite Alcover und María Llabrés.