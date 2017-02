Gewerbegebiete sollen mehr Solarstrom produzieren

Der Verband der mallorquinischen Industriegebiete (Asima) macht sich stark für die Nutzung von Fotovoltaik auf den Dächern der Gewerbehallen. Insbesondere in den beiden wichtigsten Gewerbegebieten Son Castelló und Can Valero in Palma wurde ein Flächenpotenzial von 50 Hektar ermittelt.

"Das entspricht knapp 50 Fußballfeldern sowie dem Bedarf von 32.100 Haushalten", sagte Asima-Präsident Alejandro Sáenz de San Pedro. Der Verband wolle die rund 1400 Unternehmen in den beiden Industriegebieten unterstützen, damit sie sich für die Installation der Solarmodule entscheiden. Über eine gemeinsame Plattform will der Verband entsprechend Fördermittel beantragen.

Asima hatte im Vorfeld eine Studie in Auftrag gegeben, um das Potenzial auf den Dächern der Gewerbehallen festzustellen. Ein Ingenieur und ein Geologe hatten die Gebäude, ihre Standfestigkeit und die optimale Sonneneinstrahlung überprüft, teilte der Verband am Montag mit. (as)