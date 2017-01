Verwirrung um Mallorca-Flüge von Air Berlin

Rätselraten für Passagiere, die mit Air Berlin nach Palma wollen (oder von Palma abfliegen möchten). Während die Airline sagt, welche ihrer Flüge ab Beginn des Sommerflugplans mit Niki durchgeführt werden, zweifeln Experten am Timing.

Einem Bericht der Deutschen Presse-Agentur (dpa) vom Donnerstag zufolge könnte sich der Start der geplanten neuen Ferienfluggesellschaft von Tui und Air-Berlin-Aktionär Etihad bis zum Beginn des Winterfliugplans 2017/18 verschieben. Dies hänge mit einem zeitintensiven Verfahren für die Genehmigung des Joint-Ventures durch die Europäische Union zusammen.

Die dpa zitiert einen namentlich nicht genannten Tui-Sprecher: "Es gibt bisher nur eine Absichtserklärung, die Details werden weiter ausgehandelt."

Bei Air Berlin geht man offenbar davon aus, dass alles glatt geht. Folgende Airports sollen ab Beginn des Sommerflugplans via Niki mit Palma verbunden werden (laut Air-Berlin-Homepage).

Deutschland: Berlin, Düsseldorf, Frankfurt/Main, Hamburg, Hannover, Karlsruhe/Baden-Baden, Köln, Leipzig, München, Münster, Nürnberg, Paderborn, Saarbrücken und Stuttgart.

Österreich: Graz, Innsbruck, Salzburg und Wien.

Schweiz: Basel und Zürich.

Auch die meisten anderen Feriendestinationen im Süden sollen aus dem deutschsprachigen Raum künftig mit Niki angeflogen werden.

Medienberichten zufolge wird der Name Niki nicht vom Himmel verschwinden. Die noch zu gründende Fluggesellschaft soll so heißen. Dies habe eine Sprecherin von Niki der Austria Presse Agentur (APA) bestätigt. Bisher war nur der Name Blue Sky als Arbeitstitel bekannt.