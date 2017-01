Café Lírico in Palma muss Ende 2017 schließen

Weitere Veränderungen in der Gewerbelandschaft an Palmas luxuriöser "Goldmeile" Passeig d'es Born. In der Verlängerung des Prachtboulevards Richtung Meer, der Avinguda Antoni Maura, muss das traditionsreiche Café Lírico für immer seine Tore schließen.

Wie die Inhaberfamilie Ferrer Mas gegenüber MM bestätigte, kommt das endgültige Aus zum Jahresende. Die Entscheidung fiel aufgrund einer drastischen Mieterhöhung in der Lage, die für Handelsgeschäfte als 1a gilt und mit Abstand die gefragteste in der Inselhauptstadt ist.

Das Etablissement bestand seit 1894 unter dem Namen Ca s'Andritxol und wird seit 1932 als Café Lírico von der Familie Ferrer geführt. Zu Ruhm gelangte es im 20. Jahrhundert vor allem in Kreisen von Künstlern und Intellektuellen, auch wegen der Nähe zum früheren Teatro Lírico, das allerdings 1967 abgerissen und durch die beliebte schattige Grünfläche "S'Hort del Rei" unterhalb des Almudaina-Palasts ersetzt wurde.

In den vergangenen Jahren hatte das Café Lírico mehr und mehr an Glanz verloren. Von Stadtbummlern und Kreuzfahrttouristen wurde es im Sommer aber nach wie vor stark frequentiert. Inhaber sind die Gebrüder Salvador und Jaume Ferrer, die Anfang des Jahres ihren 84-jährigen Vater und Seniorchef Sebastià Ferrer Artigues verloren haben.