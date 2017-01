Jetzt geht der Schlussverkauf so richtig los

Der Winterschlussverkauf hält Einzug auf Mallorca. Bereits seit Montag locken zahlreiche kleine und mittelgroße Geschäfte in Palma mit Sonderangeboten - dabei gehen die Rabattaktionen so richtig erst am Samstag, 7. Januar, los.

"Viele Händler nutzen die gesetzliche Lockerung, die ihnen den Freiraum gibt, auch früher mit den Preissenkungen zu beginnen", erklärt Rafel Ballester, Präsident des Einzelhandelsverbands "Afedeco". Auch Modeketten wie Mango, H&M, Cortefiel oder Women's Secret werben in ihren Schaufenstern bereits mit dem Winterschlussverkauf. Bis zu 70 Prozent Preisnachlass werden geboten. "Jeden Tag steigen mehr Händler mit ein", so Ballester. Er setzt Hoffnungen in den Schlussverkauf, will sich aber nicht zu einer Prognose hinreißen lassen.

"Der Black Friday war in diesem Jahr ein voller Erfolg. Das anschließende Vorweihnachtsgeschäft dagegen wider Erwarten nur mäßig. Viele Menschen scheinen sich auf die Rabattaktionen zu konzentrieren und nur dann einkaufen zu gehen", vermutet er. Und auch das neue Einkaufszentrum "Fan Mallorca Shopping" dürfte dazu beigetragen haben, dass in den Wochen vor Weihnachten trotz besserer Wirtschaftslage weniger Menschen in Palmas Innenstadt kamen als Ende 2015.

Auch im "Mallorca Fan Shopping" haben die "Rebajas" bereits Anfang der Woche begonnen. "Jedes Geschäft entscheidet natürlich für sich selbst, aber es werden jeden Tag mehr und richtig los geht es am 7. Januar", so Sprecher Vicente Enguídanos.

Die Giganten unter den Einzelhändlern, die Kaufhauskette "El Corte Inglés" und "Grupo Inditex", wollen die Schnäppchen noch bis zum 7. Januar zurückhalten, dann aber so richtig loslegen: Das "Corte Inglés" plant anlässlich seines 75-jährigen Jubiläums, ab Samstag bereits 50 Prozent Rabatt auf mehr als vier Millionen Artikel zu geben.

Besonders am Wochenende dürfte es daher voll werden in Palmas Zentrum - nach dem Dreikönigstag am Freitag, an dem die Geschäfte geschlossen bleiben, strömen die Schnäppchenjäger dann voraussichtlich am Samstag in die Geschäfte, um Sonderangebote zu finden. Auch am Sonntag, 8. Januar, werden sie die Möglichkeit dazu haben, der ist nämlich verkaufsoffen.

(aus MM 01/2017)