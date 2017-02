Zahl der legalen Ferienwohnungen wächst

Die Anzahl der Eintragungen von Ferienwohnungen und -häusern in das Register der Balearen-Regierung hat sich 2016 im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt. Wie die mallorquinische Tageszeitung Ultima Hora berichtet, hätten viele Vermieter Angst vor Strafen. Die Regierung will noch in diesem Jahr ein Gesetz zur Regulierung der Ferienvermietung durchsetzten.

2670 Wohnungen und Häuser wurden 2016 in dem Register des Tourismusministeriums auf Mallorca und den Nachbarinseln erfasst, 2015 waren es 1270 gewesen. Die Registrierung ist Voraussetzung, um eine Ferienimmobilie legal vermieten zu können, die Einnahmen müssen dann versteuert werden.

Im vergangenen Sommer hatte das Tourismusministerium verstärkt Kontrollen durchgeführt, welche Häuser oder Wohnungen an Urlauber vermietet werden, obwohl keine Genehmigung vorliegt. Die Inspekteure schauten sich 148 Immobilien an, bei 106 wurde ein Verfahren wegen illegaler Ferienvermietung eingeleitet. (cls)