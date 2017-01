Zahl der Strafen für Ferienvermietung verdoppelt

Das balearische Tourismusministerium hat im Jahr 2016 doppelt so viele Strafen wegen illegaler Ferienvermietung verhängt wie im Jahr zuvor - und das, obwohl nur die Hälfte der Inspektoren auf Mallorca und seinen Schwesterinseln im Einsatz war.

148 Inspektionen wurden im Jahr 2016 durchgeführt, in 106 Fällen (also in sieben von zehn Fällen) kam es zu Strafen. Im Jahr 2015 dagegen statteten die Inspektoren 250 Kontrollbesuche ab, verhängten aber nur in 49 Fällen eine Strafe. "Wir haben die Effizienz gesteigert", heißt es aus der Balearen-Regierung.

Das von Biel Barceló geführte Tourismusministerium hatte im vergangenen Sommer einen speziellen Einsatzplan aufgestellt, um die touristischen Übernachtungsangebote ausfindig zu machen, die nicht offiziell angemeldet sind. Parallel dazu führt auch das Finanzamt Inspektionen durch, um Steuerhinterzieher ausfindig zu machen. (somo)