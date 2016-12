Neues Fünf-Sterne-Hotel an der Playa de Palma eröffnet

Das neue Luxus-Hotel Llaut Palace an der Playa de Palma hat am Freitag den Betrieb mit einem Soft-Opening aufgenommen. Die ersten Gäste, die mit dem Auto vorfuhren, wurden von Direktor José Frau begrüßt. Gleichzeitig waren noch viele Handwerker auf dem Gelände eifrig am werkeln. Die vergangenen Regentage hatten verhindert, dass die Gartenanlagen rechtzeitig vollendet werden konnten.

Das Llaut Palace – "Llaut" ist die katalanische Bezeichnung für ein traditionelles mallorquinisches Fischerboot – zählt 186 Zimmer, davon 24 Suiten. Sie sind zwischen 55 und 76 Quadratmeter groß, sechs von ihnen verfügen zudem über Jacuzzi auf der Terrasse.

Das Hotel ist sechs Stockwerke hoch und befindet sich in zweiter Meereslinie, etwa auf Höhe des Strandkiosks Vier und unweit des Mega-Parks. Vor dem Hotel befindet sich eine mit Wald bewachsene Sanddüne, die in einen natürlichen Park umgewandelt wurde. Die Inhaber des Hotels haben rund 35 Millionen Euro in den Betrieb investiert.

"Wir wollen der Playa de Palma wieder zu mehr Glamour verhelfen", sagte Direktor Frau über die Luxus-Ausrichtung des Hauses. Das Hotel werde 365 Tage im Jahr geöffnet haben. Für den anstehenden Jahreswechsel sei es bereits komplett ausgebucht.

In der Weihnachtszeit betragen die Zimmerpreise 250 Euro inklusive Frühstück. Der durchschnittliche Jahrespreis liege bei 170 Euro. (as)