Atlético Baleares besiegt Barça B

Das Team von Trainer Christian Ziege hat am Sonntag mit 2:1 über das Team von Barcelona B dominiert. Für die Weißblauen rückt damit der Aufstieg in die zweite spanische Liga näher.

Das erste Treffer fiel als Eigentor durch Kapitän Esteban in der 24. Minute. In der ersten Halbzeit konnte keine der beiden Mannschaften dominieren. Starker Wind und Regen machten den Spielern zu schaffen. Die Schüsse von Rubén Jurado (Minute 51) und Disco (Minute 79) entschieden das Spiel in der zweiten Halbzeit für Atlético Baleares. (cls)