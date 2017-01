Tennis-Traumfinale Nadal gegen Federer

Rafael Nadal hat es geschafft! Nach einem packenden Halbfinale steht der Mallorquiner im Endspiel der Australian Open. Gegner ist am Sonntag der Schweizer Roger Federer.

Der Tennisstar aus Manacor benötigte am Freitag in Melbourne knapp fünf Stunden, um den Bulgaren Grigor Dimitrov aus dem Wettbewerb zu werfen. Nachdem Nadal den ersten Satz recht überzeugend gestalten konnte, wogte das Spiel danach hin und her. Am Ende stand es 6:3, 5:7, 7:6, 6:7 und 6:4 für den 30-jährigen Insulaner.

Das Spiel am Sonntag, 29. Januar, Eurosport überträgt ab 9.30 Uhr live, ist eine Neuauflage des Australian-Open-Finales von 2009. Damals besiegte Nadal Federer.