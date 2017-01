Wieder ein Unentschieden für Atlético Baleares

Auch im neuen Jahr konnte das Team von Atlético Baleares nicht mit einem Sieg glänzen. Zuhause trennten sie sich von ihren Gästen von Atlético Levante am Sonntag mit einem 1:1-Unentschieden. Seit Anfang November haben sie kein Spiel mehr gewonnen.

Die Partie lief langsam an. Die gesamte erste Halbzeit über schoben sich die Mannschaften den Ball zu, vermochten es aber nicht, ernsthafte Gefahr für den Gegner darzustellen. Auch die zweite Spielhälfte verlief ereignislos - bis zur 86. Minute: Xisco Hernández verwandelte einen Schuss in das 1:0. Angetrieben vom plötzlichen Rückstand gaben die Jungs von Atlético Levante noch einmal Gas und schossen in der 88. Minute durch einen Elfmeter den Ausgleich.

Ein weiteres Tor der Jungs um Trainer Christian Ziege wurde in der Nachspielzeit nicht gewertet, da Guillermo Vallori im Abseits stand.

In der kommenden Woche tritt Atlético Baleares am Sonntag, 15. Januar, im Derby gegen Mallorca B an. (somo)