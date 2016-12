100 Wasserratten beim Weihnachtsschwimmen

Dass Sportler keine Kälte kennen, haben am Montag wieder die Schwimmer bei der "Copa Nadal" bewiesen. Bei dem Weihnachtsschwimmen durchquerten sie in lustiger Verkleidung das Hafenbecken von Palma de Mallorca. So kamen die Athleten nicht nur als Nikolaus, sondern auch als Weihnachtsgeschenk oder heißes Bunny verkleidet. "Ab in die Fluten" hieß es um 11 Uhr von der Mole de las Golondrinas aus.

200 Meter weit müssen die Sportler durchs Hafenbecken kraulen, wobei die Wassertemperatur in diesem Jahr 17 Grad betrug. Da war es in den Vorjahren schon deutlich kühler. Schwimmer aller Altersklasse nahmen an der Veranstaltung teil. Auf dem Siegertreppenchen standen Aina Hierro bei den Frauen und Joan Reynés bei den Männern.

Die Einnahmen des Weihnachtsschimmens kommen dem Wohltätigkeitsprojekt "Mallorca Sense Fam" (Mallorca ohne Hunger) zugute. (cls)