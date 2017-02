Illegales Bäumefällen für den Blick aufs Meer

Haus mit Meerblick? Das lässt sich machen, dachte sich wohl ein Immobilienbesitzer in Llucmajor und fällte kurzerhand ein kleines Wäldchen, das ihm bis dato die Sicht versperrte. Das glaubt zumindest die Stadtverwaltung der Gemeinde und will nun in dem Fall ermitteln.

Eins steht fest: Eine Genehmigung dafür, die Fichten und das Unterholz an erster Meereslinie in der Costa de Son Verí zu stutzen oder gar zu fällen, hatte niemand. Da genau hinter dem Wäldchen derzeit ein Wohnhaus entsteht, ist der Verdacht nun naheliegend, dass der Besitzer mit der Rodung zu tun hat.

Nachweisen konnte man dem Verdächtigen bisher noch nichts, alles deute aber darauf hin. "Wir vertrauen darauf, dass die Guardia Civil hier konsequent vorgeht", so Jaume Tomàs, Umweltdezernent der Gemeinde im Süden von Mallorca. (somo)