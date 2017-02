Taxifahrer legen Innenstadt von Palma lahm

Mallorcas Taxifahrer haben am Mittwochvormittag mit einer Autokolonne die Innenstadt von Palma lahmgelegt. Von 11 Uhr an machten sich die Chauffeure mit ihren Autos auf den Weg vom Son-Moix-Viertel in der Nähe des Fußballstadions in Richtung Altstadt. Hintergrund der Aktion ist der Protest der "Taxistas" gegen die Buslinien vom Flughafen in verschiedene Urlaubsorte, die im Mai ihren Betrieb aufnehmen sollen. Die Taxifahrer befürchten Umsatzeinbußen.

Der Demo-Zug sollte der Planung zufolge eineinhalb Stunden dauern, die Taxen fuhren von Son Moix aus über die Calle Pascual Ribot, Plaça Madrid, Paseo de Mallorca, die Jaume III, den Borne auf den Paseo Sagrera. Erwartet wurden gut 500 Fahrer. Weitere 1000 wollten sich später zu Fuß dem Protest anschließen. Endziel der Kolonne war der Sitz der Balearen-Regierung am Paseo Sagrera (Höhe Lonja). Neben dem Protestzug haben die Taxifahrer weitere Streiks um Ostern geplant. (cze)

(aktualisiert: 12 Uhr)