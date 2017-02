70 Einsätze wegen Unwetter auf Balearen

Bei der Rettungszentrale 112 sind auf den Balearen am Sonntag vermehrt Anrufe wegen des Unwetters über den Insel eingegangen. 70 Sturmschäden wurden gemeldet, darunter 46 auf Mallorca, berichtet die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora. Besonders in Palma und Llucmajor richtete der starke Wind Schäden an, Bäume fielen um und Dachziegel flogen durch die Luft.

Es wird empfohlen Türen und Fenster geschlossen zu halten, sowie lose Gegenstände ins Innere zu holen. Autofahrer sollten ihre Geschwindigkeit anpassen, besondere Vorsicht müssen Motorrad- und Lasterfahrer bei dem Wind walten lassen. Von Spaziergängen in Küstennähe raten die Rettungskräfte aufgrund des hohen Wellengangs an.

Auch für Montag hat das spanische Wetteramt noch die Wetterwarnstufe Orange wegen starken Windes und hohen Wellengangs ausgerufen. Ab Dienstag sollen die Böen nachlassen. (cls)