Junge Abenteurer filmen Wildwasserritt auf Mallorca

Rafting, also das Befahren von Wildwasser-Sturzbächen und -Flüssen ist ein Abenteuersport, der auch auf der Insel praktiziert wird, allerdings nur von ganz Wenigen und nur für kurze Zeit. Den Beweis dafür lieferte ein paar junge Leute, die Ende Januar auf den Wassern der Quelle Ses Fonts Ufanes dahinfuhren und den nassen Spaß per Video aufzeichneten. Das Geschehen wurde am Donnerstag auch auf der Internetseite der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora online gestellt.

Das Video entstand den Angaben zufolge am 28. Januar, als der Quellstrom der Fonts Ufanes bei Campanet nach den massiven Regenfällen am stärksten war. Das Wasser bahnt sich den Weg durch einen Eichenwald, strömt in den Torrent de Sant Miquel und fließt dann in das Feuchtgebiet der S'Albufera im Norden der Insel. Die Teilnehmer waren zum Teil bereits Rafting-erfahren. (as)