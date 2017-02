Palma pflanzt 1000 neue Bäume

Palma lässt 1000 neue Bäume pflanzen. Morsche, kranke und alte Pflanzen will das Rathaus in der Hauptstadt von Mallorca ersetzen. Besonders im Stadtpark Sa Riera, aber auch entlang mehrere Straßen werden nun die Bäume gesetzt, teilte die Stadt am Donnerstag in einer Pressemitteilung mit.

Insgesamt will die Stadt mehr Bäume pflanzen, als Gewächse entsorgt werden müssen. Die Mitarbeiter der Stadt sind besonders im Carrer de Mir (Santa Catalina), im Carrer Rodríguez Méndez, sowie in den Parks Son Parera und Bellver und zudem in der Anlage Sa Riera, die teilweise als Stadtwald aufgeforstet werden soll. Die Pflanzaktion hat im vergangenen November begonnen. (cls)