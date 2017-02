Regenrekorde im Januar auf Mallorca

Regen, Regen und nochmals Regen! Der erste Monat des Jahres 2017 war einer der niederschlagsreichsten der vergangenen Jahre. An einigen Orten Mallorcas fiel im Januar soviel Regen wie noch nie, seit es Wetteraufzeichnungen gibt. Das hat das staatliche spanische Wetteramt Aemet bekanntgegeben.

So verzeichnete die Gegend um Orient und Bunyola 257 Liter Regen pro Quadratmeter, in Binissalem waren es 194 und in Son Servera 191 Liter. Am meisten geregnet hat es mit 424 Litern pro Quadratmeter in Lluc, was allerdings keinen neuen Rekord darstellt.

Auch war der Januar der kälteste seiner Art seit zehn Jahren. Wäre es in den letzten Tages des Monats nicht wärmer geworden wäre, wäre der Januar sogar der kälteste seit 30 Jahren gewesen. In den kommenden Tagen soll es weitgehend freundlich und mild bleiben, allerdings windig.