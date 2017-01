Tunnel von Estellencs bleibt die kommenden Tage gesperrt

Der beschädigte Tunnel an der Landstraße Estellencs-Andratx. Video: Ultima Hora

Der Tunnel an der Landstraße von Estellencs nach Andratx im Tramuntana-Gebirge ist anscheinend stärker beschädigt als zunächst angenommen. Die Überprüfung der Stabilität werde mindestens noch eine Woche in Anspruch nehmen, sagte der Bürgermeister von Estellencs der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora. Das Tramuntana-Dorf ist derzeit per Landstraße (Ma-10) nur von Banyalbufar aus zu erreichen.

Der Tunnel war am Donnerstag durch Steinschlag beschädigt worden. Ein größerer Felsbrocken vom Gebirge war auf die Außenabdeckung des Tunnels gestürzt. Durch den Aufprall wurde im Innern des Tunnels das Gewölbe beschädigt. Der Tunnel befindet sich auf dem Abschnitt der Ma-10, genauer, an der Strecke zwischen den Kilometerpunkten 94,7 und 110,7. (as)