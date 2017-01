Botanischer Garten bittet Bevölkerung um Hilfe

Der Botanische Garten Sóller wendet sich mit einem Hilferuf an die Bevölkerung und bittet die Menschen auf Mallorca, sich zu melden, falls sie die immer seltener werdende Pflanze Hahnenfuß erblicken.

"Das Gewächs ist in großer Gefahr und hier auf der Insel kurz vor dem Aussterben", so Leiter Josep Gradaille. Der Hahnenfuß, auf Lateinisch "Ranunculus bullatus" und auf Mallorquinisch "Botó d'Or" (Goldknospe) wächst in der Regel in der Nähe von Straßen und Siedlungen, wird heutzutage aber nur noch sehr selten auf Mallorca entdeckt.

Er wird rund zehn Zentimter groß und zeichnet sich durch einen schlanken Stengel und fünf leuchtend-gelbe Blütenblätter aus. Früher wurde der Hahnenfuß häufig zur Behandlung von Feigwarzen, Hämorrhoiden und Hautgeschwüre genutzt. Tiere meiden die Pflanze wegen ihres beißenden Safts.

Informationen und Kontaktdaten zum Botanischen Garten Sóller gibt es auf hier. (somo)