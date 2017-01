Video mit Wasserski-Schwan sorgte für Furore

Nach den heftigen Regenfällen auf Mallorca gab es landesweite Aufmerksamkeit für ein Video aus Sant Llorenç. Zu sehen ist darin ein Jugendlicher, der sich auf einem aufblasbaren Wasserspielzeug in Form eines Schwans kilometerweit über einen Feldweg ziehen lässt.

Die Tageszeitung Ultima Hora hat nun recherchiert, wer hinter der originellen Szene steht, die mit einem gefährlichen Sturz endet. Es handelt sich um die Gruppe "Joves amb empenta" (Jugend mit Schwung). Die Idee zu der Aktion kam dem Freundeskreis am Samstag in einer Bar im Ort während des Spiels von Real Madrid.

Marc Grimalt schwang sich kurzerhand in einen Neopren-Anzug und ließ sich von Sebastià Massanet per Jeep durch die tief unter Wasser stehende Landschaft ziehen. Das zunächst in einer internen Gruppe gepostete Video schaffte es schnell auf die Web-Seiten lokaler Medien und wurde am Abend auch spanienweit von TV-Sendern wie Telecinco, Antena 3 oder La Sexta gezeigt. Auch bei Facebook sind enorm viele Abrufe zu verzeichnen.

Laut Ultima Hora fühlt sich die Gruppe nun zu weiteren Projekten inspiriert. Was in Deutschland nicht auszuschließen wäre, ist auf Mallorca übrigens eher unwahrscheinlich: Die im Allgemeinen recht humorvolle und tolerante Polizei dürfte wohl keine Ermittlungen wegen Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung einleiten. (mic)