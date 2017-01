Unwetter zerstört Hafenmauer von Cala Rajada

Das Unwetter, das derzeit auf Mallorca tobt, hat am Samstag Teile der Hafenmauer von Cala Rajada zerstört. Die Umfriedung konnte den gewaltigen Wellen nicht standhalten. Die Fischerboote und Schiffe, die im Hafen liegen, sind den Wassermassen nun nahezu schutzlos ausgeliefert.

Wie die spanische Tageszeitung Ultima Hora online berichtet, weisen mehrere Boote bereits Schäden auf, da sie immer wieder gegeneinander prallen. Wie hoch der Grad der Zerstörung an der Hafenmauer ist, steht noch nicht fest, zumal das Unwetter noch immer in vollem Gange ist und es im Ort ununterbrochen regnet. Dass Cala Rajads Hafen nicht in dem besten Zustand ist, ist kein Geheimnis. Seit den 1970-er Jahren wurden keine nennenswerten Renovierungen mehr vorgenommen. Die Balearen-Regierung hatte vor einigen Wochen mehr als sieben Millionen Euro für einen Umbau zugesagt.

Die Mauer hat in den vergangenen Jahren durch die bunten Gemälde von Künstler Gustavo immer wieder als Hingucker bei den Touristen im Urlaubsort gesorgt. Eigentlich wollte die Dorfgemeinschaft am Samstag das Sant Antoni Fest begehen (traditionell immer am Wochenende nach dem 17. Januar, an dem in anderen Gemeinden gefeiert wird), wahrscheinlicher ist jedoch, dass dieses buchstäblich ins Wasser fällt.

Auch in anderen Zonen Mallorcas hinterlassen die starken Regenfälle Spuren. Vor allem in der Llevant-Gegend traten mehrere Wildbäche über die Ufer und überfluteten auch Straßen. Vor allem in Campos, Montuïri, Algaida, Pina, Vilafranca, Sant Joan, Felanitx, Sineu und Son Servera sind viele Durchgänge nicht passierbar. Neben der Straße über den Sóller-Pass, wo über Nacht große Felsbrochen auf die Fahrbahn gefallen waren, ist auch die Zufahrtsstraße nach Sa Calobra gesperrt.

Palmas Stadtwerke Emaya mussten zudem die Staumauer des Gebirgssees Gorg Blau öffnen, da dieser bis zum Überlaufen voll ist. (somo)