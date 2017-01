Regen und Sturm halten Rettungskräfte auf Trab

Das Unwetter hat Mallorca weiter im Griff: Nachdem es bereits am Freitag zu zahlreichen Überschwemmungen kam, setzten sich die Regenfälle auf der Insel vielerorts auch in der Nacht auf Samstag fort. Die Feuerwehr ist im Dauereinsatz.

Bei Sant Joan im Inselinneren retteten die Einsatzkräfte eine Person mit Behinderung aus ihrer Wohnung, die komplett vom Wasser umgeben war. Ganz in der Nähe blieben am Freitag zudem zwei Arbeiter mit einem Bagger in den Fluten stecken, die sich durch die Niederschläge gebildet hatten. Auch sie mussten die Hilfe der Feuerwehr in Anspruch nehmen. Auf der Landstraße von Montuïri musste ein Auto mit einem Kran aus den Wassermassen gezogen werden.

Mehrere Straßen wurden am Freitag gesperrt wegen des Regens aber auch wegen umgefallener Bäume gesperrt, einige aber bereits wieder für den Verkehr zugänglich gemacht. Aktuell nicht befahrbar sind die Ma-3201 (Montuïri-Pina) und die Ma-11, also der Sóller-Pass. Hier hatten sich in der Nacht riesige Felsbrocken aus dem Hang gelöst und waren auf die Fahrbahn gefallen. Die Aufräumarbeiten dürften Stunden andauern.

Besserung des Wetters ist an diesem Wochenende nicht in Sicht. Für Samstag wie auch für Sonntag herrscht weiterhin Alarmstufe Orange wegen Sturms und unruhiger See. (somo)