Kältewelle erreicht am Wochenende Mallorca

Die Kältewelle in Europa hat auch Auswirkungen auf Mallorca: Wie der spanische Wetterdienst Aemet prophezeit, wird am Samstag Polarluft die Balearen erreichen. "Sie kommt, um zu bleiben", so die Meteorologen - zumindest bis zur kommenden Woche.

Wind, kalte Luft und auch die ein oder andere Schneeflocken zeichnen vermutlich die kommenden Tage aus. Bereits ab Freitag sinken die Temperaturen um drei Grad, bis Samstag sogar durchschnittlich um fünf Grad. Wahrscheinlich sind daher Mindesttemperaturen von rund vier Grad. Schnee kann zum Wochenende bereits in Höhenlagen ab 500 Meter über dem Meeresspiegel fallen.

Am kältesten wird es vermutlich am kommenden Dienstag und Mittwoch. An beiden Tagen können die Temperaturen auf Null Grad herabsinken. Die Schneefallgrenze dürfte dann bei 200 Metern liegen, Niederschläge sind wahrscheinlich. (somo)