Palma bekommt ab Ostern neues Müllsystem

Im April soll das neue Müllentsorgungssystem in Palmas Altstadt in Betrieb gehen. Nach Ostern (13. bis 17. April) werde es soweit sein, kündigte jetzt die Chefin der Stadtwerke, Neus Truyol, an. Sie gab auch bekannt, dass der Kauf der neuen Müllwagen und -Container vom Verwaltungsrat des städtischen Unternehmens beschlossen wurde. Demnach werden nun 18 Elektrofahrzeuge und 74 Container-Module angeschafft. Kosten: 1,8 Millionen Euro. In einer zweiten Phase nach dem Sommer kommen dann noch einmal zwölf Müllwagen und 50 Containermodule hinzu.

Die Müllwagen werden die Module künftig in den Abendstunden an festen Plätzen in der Altstadt abstellen. Nachdem die Anwohner ihren Abfall entsorgt haben, werden die Container dann wieder abgeholt. Dieses System funktioniere in anderen Altstädten bereits sehr gut, so Truyol.

Das neue Müllsystem war nötig geworden, weil die bisherige unterirdische, mit Luftdruck funktionierende Anlage so schwere Mängel aufwies, dass sich eine Reparatur nicht mehr lohnte. Die Stadt erstritt vor Gericht mehr als 18 Millionen Euro Schadenersatz vom Hersteller.

Im ganzen Stadtbereich will Emaya zudem die Müllabfuhr verbessern. Insgesamt werden die Stadtwerke 7944 Container und 25 Fahrzeuge erneuern. Dafür sind 12,5 Millionen Euro veranschlagt. 5500 Abfallbehälter werden in diesem Jahr gekauft, der Rest wird im Laufe der kommenden fünf Jahre gewechselt, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtwerke. In diesem Zuge erhalten alle Stadtteile Behälter für Bioabfall.