93-Jähriger soll Elfjährige in Palma begrapscht haben

Die Eltern eines elfjährigen Mädchens haben einen 93-jährigen Mann aus Palma de Mallorca angezeigt. Sie werfen ihm vor, ihre Tochte unangemessen angefasst zu haben.

Wie die spanische Tageszeitung Ultima Hora berichtet, sagte das Mädchen in Begleitung ihrer Eltern aus, dass der alte Mann sie am 2. Januar in der Calle Azaña angesprochen habe. Nach kurzem Smalltalk soll er begonnen haben, ihr Komplimente zu machen und schließlich ihre berührt und massiert haben.

Das Mädchen rannte nach Hause und erzählte alles ihrer Mutter, die wiederum den Mann kannte und bereits davon gehört hatte, dass er häufiger Mädchen und Frauen anfassen und küssen zu versuche. Durch die Anzeige will die Familie nun erreichen, dass der Mann sich dem Mädchen nicht mehr nähern darf. (somo)