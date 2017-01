Sicherere Zugänge zur Cala Deià geplant

Das Rathaus der Tramuntana-Gemeinde Deià im Westen von Mallorca will die Zugänge zur Traumbucht Cala Deià verbessern. 256.000 Euro will die Gemeinde in die Hand nehmen, um die Zufahrtswege auszubauen, die an den Strand führen. Grund: Immer mehr Touristen suchten in den Sommermonaten das von Steilküsten umgebene Paradies auf.

"Jeden Sommer gibt es Verkehrsprobleme und für die Fußgänger gibt es keine sicheren Zugänge", so Deiàs Bürgermeisterin Magdalena López. Sie betont, dass die Arbeiten keinen Bau zusätzlicher Parkplätze beinhalten werden. Stattdessen soll ein kleiner Kreisverkehr den Verkehrsfluss regeln und neue Treppen zur Bucht den Fußgänger sicheren Boden unter den Füßen gewährleisten. Losgehen sollen die Baumaßnahmen noch in diesem Winter. Eine Regenerierung des Strandes dagegen wird vermutlich erst kommendes Jahr angegangen. (somo)