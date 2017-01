Einbrecherbande von Son Vida gefasst

Am Donnerstag, 5. Januar, absolvieren die Heiligen Drei Könige in vielen Orten auf der Insel ihre Umzüge. Der größte findet am frühen Abend in Palma statt. Beginn ist an der Alten Mole, wo die Könige mit ihrem Schiff anlegen. DAS PROGRAMM: Palma: um 18 Uhr Ankunft per Schiff an der Hafenmole, Umzug der Karossen über Avda.