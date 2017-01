Ausbau der Inca-Autobahn auf sechs Spuren beginnt

Auf Mallorca beginnt an diesem Dienstag der Ausbau der Autobahn von Palma nach Inca (Ma-13). Konkret geht es um das Teilstück zwischen der Anschlussstelle zu Palmas zweitem Ring (Ma-30) in Höhe des Einkaufszentrums und dem Festival Park bei Marratxí. Auf gut zwei Kilometern Länge in Fahrtrichtung Inca und fast vier Kilometern in Richtung Palma wird die Autobahn von bisher vier auf sechs Fahrspuren erweitert. Zwischen Palmas Ringautobahn Vía de Cintura und der Ma-30 läuft der Verkehr bereits auf drei Spuren pro Fahrtrichtung.

Der Ausbau wird drei bis sechs Monate dauern, wie der Inselrat per Pressemitteilung am Dienstag bekanntgegeben hat. Die Kosten des Vorhabens belaufen sich auf 2,7 Millionen Euro. wegen der Baustellen wird der Verkehr in den Nachtstunden zwischen 22 und 7 Uhr umgeleitet. (cze)