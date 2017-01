53-Jähriger stirbt auf Inca-Autobahn

Trauriger Einstieg in eine neue Jahresstatistik: Bereits in den ersten Stunden des neuen Jahres haben die Straßen von Mallorca ein Todesopfer gefordert. Ein 53-jähriger Mann kam am Sonntag in den frühen Morgenstunden auf der Autobahn von Inca ums Leben gekommen. Er hatte plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war von der Fahrbahn abgekommen.

Wie die spanische Tageszeitung Ultima Hora online berichtet, war der Mann auf der Ma-13 in Richtung Palma unterwegs. Das Unglück geschah gegen 7.15 Uhr auf Höhe des Kilometers 29,8. Ein anderes Fahrzeug war nicht beteiligt und in dem Unfallauto befanden sich keine weiteren Insassen. Es überschlug sich und wurde bei dem Aufprall so zerstört, dass der Leichnam des Mannes in den Überresten eingeklemmt wurde. (somo)