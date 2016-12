Polizei beschlagnahmt exotische Haustiere auf Mallorca

Beamten der Guardia Civil haben am Donnerstag in Palmas Stadtteil S'Aranjassa mehrere exotische Tier beschlagnahmt. Bei der Durchsuchung des Privatzoos auf Mallorca fanden die Beamten unter anderem fünf Mangusten, zwei Wickelbären, drei seltene Schildkröten-Arten sowie einen Kapuzineraffen. Wie Guardia Civil in einer Pressemitteilung schreibt, hätte keine Erlaubnis für den Handel und das Halten der Tiere vorgelegen.

Die Tiere wurden in die Obhut des balearischen Umweltministeriums gegeben. Ermittlungen gegen die Betreiber des Privatzoos laufen. Die Polizei wurde auf den Tierpark aufmerksam, als der Inhaber im Oktober die Hilfe der Seprona, der Spezialeinheit für Naturschutz der Guardia Civil, anforderte, da ihm fünf Mangusten entlaufen waren. (cls)