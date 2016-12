Warnung vor Spritzen am Strand

Eine Frau ist vor ein paar Tagen an der Playa Can Pere Antoni, dem Stadtstrand von Palma de Mallorca, in eine Spritze getreten. Darüber hat sie der MM-Schwesterzeitung Ulrima Hora berichtet. Die Meldung soll anderen Strandgängern als Warnung dienen.

"Die Leute sollen wissen, dass es gefährlich ist, barfuß am Strand zu laufen", meint die Betroffene. Nach der Verletzung durch die Spritze hatte sie sofort ein Gesundheitszentrum aufgesucht. Von dort wurde die Frau ins Krankenhaus Son Llàtzer gebracht, wo weitere Untersuchungen stattfanden und es eine Tetanusimpfung gab.