Seilbahn hoch über Palma in Arbeit?

Eine Seilbahn vom Schloss Bellver zum 1,2 Kilometer entfernten Na-Burguesa-Monument, in 110 Metern Höhe, mit dem perfekten Blick auf Palma de Mallorca? Schön wär's! Doch das Projekt, über das die spanische Tageszeitung Ultima Hora in der Mittwochsausgabe groß und breit berichtet, ist wohl nichts weiter als ein Aprilscherz. Denn: Statt am 1. April führen sich die Mallorquiner jedes Jahr am 28. Dezember an der Nase herum.

Aufmerksame Ultima-Hora-Leser kommen der Zeitungsente schnell auf die Schliche: Obwohl im Artikel erwähnt wird, dass die Gondeln am Dienstag bereits ihre erste Probefahrt hinter sich gebracht hatten und das Millionenprojekt bereits im Sommer für Residenten und Touristen geöffnet werden soll, sind die Fotos spätestens auf den zweiten Blick als Montage zu erkennen.

Auch in den vergangenen Jahren hatte Ultima Hora die Leser am 28. Dezember zum "Día de los Santos Inocentes" (Tag der unschuldigen Kinder) in die Irre geführt. 2015 hieß es, das umstrittene Kriegerdenkmal in Palmas Sa-Feixina-Park sei von Aktionskünstler Christo mit einer Plastikplane verhüllt worden. 2014 war davon die Rede, dass bei Bauarbeiten an der Flughafenautobahn auf der Höhe von El Molinar ein ergiebiges Öl- und Gasvorkommen gefunden worden sei. (somo)