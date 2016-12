Schlägerei am Heiligen Abend auf Mallorca

In der Weihnachtsnacht hatten die Notdienste auf den Balearen einiges zu tun. 187 mussten die Mitarbeiter am Heiligabend ausfahren, 157 Mal davon auf Mallorca.

Zwischen 20 Uhr am Samstagabend und sieben Uhr am Sonntagmorgen gingen insgesamt 850 Anrufe in der Zentrale der 112 ein. Einer der größten Einsätze startete um vier Uhr morgens in Palmas Calle Antoni Frontera. Eine Schlägerei vor einem Nachtlokal endete mit einem Verletzten. Er musste ins Son-Espases-Hospital gebracht werden. Wie es um den 46-jährigen Mann derzeit steht ist unklar.

Bei den anderen Vorfällen handelte es sich zumeist um medizinische Notfälle (21), kleinere Verkehrsunfälle (zwölf), Schlägereien (16), kleine Brände (zwei), sowie diverse Diebstähle und Beschwerden wegen Ruhestörung. (somo)