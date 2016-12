Kritik an geplanter Bahnhofsüberdachung

Jedesmal wenn es regnet, werden sie nass, die Stufen und Treppen, die in den unterirdischen Hauptbahnhof von Palma führen. Der Eingang war vor wenigen Jahren mit dem neuen Bahnhof zwischen die alten Gebäude von 1875 installiert worden. Jetzt planen Stadt und Bahngesellschaft eine Überdachung. Sie soll rund 178.000 Euro kosten.

Das Vorhaben hat indes die Vereinigung der Altstadtbewahrer (Arca) in Sachen Denkmalschutz auf den Plan gerufen. Sie erkennen die Notwendigkeit eines Regenschutzes durchaus an, halten aber das geplante Dach für überdimensioniert und unpassend. Es nehme den bestehenden Altbauten ihre Attraktivität. Das Erscheinungsbild des traditionellen Bahnhofs habe bereits reichlich unter dem Umbau für den neuen Hauptbahnhof gelitten. Insbesondere der Eingang in die Tiefe habe den Charakter des alten Bahnhofs stark verändert. (as)