Anwohner gegen touristische Ferienvermietung

Der Verband der Nachbarschaftsvereine in Palma "Federació de Veïns" bringt schwere Kritik gegen den Gesetzentwurf der Balearen-Regierung zur Regelung der touristischen Ferienvermietung vor. Verbandspräsident Joan Forteza möchte die Vermietungen von Wohnungen in Mehrfamilienhäusern am liebsten ganz verboten wissen.

Sollte jedoch die Regelung so kommen, wie sie derzeit der öffentlich ausliegende Entwurf vorsieht, dann werde es für die Bürger, insbesondere für junge Menschen auf Mallorca "fast unmöglich" sein, an eine Wohnung zu gelangen. Die Vermietung an Urlauber verteuere den Wohnraum, reduziere das Angebot drastisch und fördere die Spekulation.

"Es gibt bedeutende Investorengruppen, die ganze Gebäude sanieren, um sie dann touristisch zu vermieten", sagte Forteza der spanischen Tageszeitung Ultima Hora. Weiter kritisierte der Präsident, sein Verband sei bei der Mitarbeit zum Gesetzentwurf ignoriert worden.

Die Novelle der Regierung sieht vor, dass es die Eigentümergemeinschaft eines Gebäudes ist, die das letzte Wort über die Zulassung der touristischen Vermietung haben soll. Die Eigentümer sollen per einfacher Mehrheit entscheiden, ob in ihrem Haus eine Wohnung an Urlauber vermietet werden darf oder nicht. (as)