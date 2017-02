Balearen weisen höchste Schulabbrecherquote auf

Nirgendwo in Spanien brechen so viele junge Leute ihre Schullaufbahn ab wie auf Mallorca und den Schwesterinseln. Laut einer Datenanalyse des Bildungsministeriums ist die Anzahl der männlichen Abbrecher doppelt so hoch wie die der Abbrecherinnen.

Gezählt wurden die Fälle der 18- bis 24-Jährigen, die nicht in Besitz der Educacion Secundaria Obligatoria (Mittlere Reife) sind und auch keiner anderen schulischen Ausbildung nachgehen. Dies trifft auf knapp 35 Prozent der Jungen und 18 Prozent der Mädchen zu. Zusammen sind es also im Durchschnitt 26 Prozent - mehr als in allen anderen Regionen des Landes.

Auffällig: Betrachtet man nur die Anzahl der Mädchen, so liegt der Anteil deutlich unter dem landesweiten Schnitt. Die Kluft in der Abbrecherquote zwischen männlich und weiblich ist demnach nirgends höher als auf Spaniens Mittelmeerinseln.

Oft wird der Trend der Schulabbrecher mit dem Tourismus in Verbindung gebracht. Hier winkt das vermeintlich "große" Geld auch für ungelernte junge Leute. Dass sie ohne Abschlüsse und Ausbildung jedoch auf Dauer nicht weiter kommen, wird vielen erst viel später bewusst. (somo)