Udo Lindenberg rockt Golf de Andratx

Stark wie zwei" heißt ein Erfolgsalbum von Panik-Rocker Udo Lindenberg. Unter dem Motto "Stark wie zwei" firmiert auch ein Golfturnier, das am Samstag, 25. Februar, auf dem Platz von Golf de Andratx in Camp de Mar ausgetragen wird. Der Name des von Marion Stiefel initiierten Charity-Events ist kein Zufall. Denn Stiefel will die Stiftung ihres Freundes Lindenberg unterstützen (wie schon mit einem Turnier 2009).

Außerdem soll Geld für die Tierschutzorganisation "Feliz Animal" zusammenkommen. Bei der Abendveranstaltung im Club-Restaurant Campino wird Panik-Udo persönlich anwesend sein und auch etwas trällern. Mit dabei ist auch Soul-Sänger Johnny Tune. Die Teilnahme am Turnier kostet 149 Euro (für Mitglieder von Golf de Andratx 89 Euro). Anmeldungen direkt an den Club: Tel. 971-236280.