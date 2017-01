Mallorcas berühmtester Sternengucker ist tot

Mallorcas berühmtester Raumfahrtingenieur ist tot. Andreu Ripoll starb am Sonntag im Alter von 83 Jahren in Palma, das berichtet die mallorquinische Tageszeitung Ultima Hora. Der Wissenschaftler arbeitete für die NASA und die Europäische Weltraumorganisation (ESA). Ein Asteroid trägt seinen Namen.

Ripoll wurde 1933 in Barcelona geboren und wuchs auf Mallorca auf. Er studierte in Madrid und Maryland (USA). Der Raumfahrtingenieur arbeitet unter anderem am Apollo-Programm mit, das die ersten Menschen auf den Mond flog. Ripoll veröffentlichte über 60 wissenschaftliche Publikationen und gründete die Ingenieursakademie in Madrid mit.

Astronaut wollte er nie werden, denn Ripoll litt unter Platzangst. "Eines Tages sollten wir darüber nachdenken, ob es nötig wird, im All zu leben", sagte er vor Jahren in einem Interview mit Ultima Hora. (cls)