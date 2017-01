Das erste Bad im neuen Jahr

Beim traditionellen Neujahrs-Anbaden am Stadtstrand Can Pere Antoni in Palma ist eine Gruppe von Unerschrockenen am frühen Morgen des ersten Januars ins Meer gehüpft. Das schreibt die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora".

Nach einer langen Silvesternacht gibt es wohl nichts Erfrischenderes als in ein 16 Grad warmes Mittelmeer zu springen. Das dachten sich am Sonntag auch die 14 Mitglieder einer Vereinigung, die an 365 Tagen im Jahr im Meer schwimmen gehen.

Belohnt wurden die mutigen Badehungrigen im Anschluss mit einer Tasse heißer Schokolade von einem erkälteten Kollegen, der trotz Abhärtung sich nicht traute in de kühlen Fluten rein zu gehen. (ac)