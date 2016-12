George Michael war auf Ibiza zu Gast

Auch auf den Balearen trauert man um den am Ersten Weihnachtsfeiertag verstorbenen britischen Sänger George Michael. Er war mehrmals auf Ibiza, Mallorcas Schwesterinsel, zu Gast. Michael drehte 1983 mit seinem Popduo "Wham!" das Musikvideo für ihren Song "Club Tropicana" im Hotel Pikes.

Im Video tummeln sich der Sänger und mehrere attraktive Statisten am und im Hotelpool. Der Song ist eine Satire auf preiswerte Pauschalreisen für junge Singles, die in damaliger Zeit in Mode kamen. Das Duo "Wham!" bestand von 1981 bis 86 aus George Michael und seinem Schulfreund Andrew Ridgeley. George Michael soll auch in späteren Jahren dem Hotel Pikes treu gewesen sein, wie Inselmedien berichteten, die Nächte feierte er in der Disco Amnesia durch.

Das Hotel Pikes liegt in der Nähe Sant Antoni de Portmany an der Westküste Ibizas. 1987 feierte Freddie Mercury dort eine legendäre Party anlässlich seines 41. Geburtstags. Mehrere Showgrößen verbrachten in den 1980er Jahren ihren Urlaub im Hotel Pikes. Das Anwesen gehört seit 2008 dem Unternehmen Ibiza Rocks, heute trägt es den Namen "Ibiza Rocks House at Pikes Hotel". (cls)