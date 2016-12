Mitgefühl für die Opfer von Berlin bekunden

Auch auf Mallorca kann man seine Anteilnahme zeigen: Im Deutschen Konsulat Palma de Mallorca wird ein Kondolenzbuch anlässlich des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche ausgelegt.

Nach jüngstem Stand wurden bei der Tat am Montag zwölf Menschen getötet und viele weitere verletzt.

Das Kondolenzbuch liegt am Mittwoch, 21., und am Donnerstag, 22. Dezember, aus. Man kann sich an den beiden Tagen in der Zeit von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr eintragen.

Die Adresse des Konsulats: Carrer Porto Pi 8, 3 D