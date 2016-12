"1856" – neue Weinlinie von Macià Batle

Das Gründungsjahr der Bodegas Macià Batle - 1856 - ist gleichzeitig auch der Name einer neuen Weinlinie, die nun der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Sie ersetzt die Bezeichnung "Crianza" für fassgereifte Weine der Herkunftsbezeichnung D.O. Binissalem, die Macià Batle in diesem Jahr verlassen hat, um nicht mehr an deren enges Regelkorsett gebunden zu sein und um besser mit eigenen Ideen experimentieren zu können.

Der "1856" steht dem Crianza-Wein jedoch qualitativ in nichts nach. Es handelt sich um eine hochwertige Cuvée aus Cabernet Sauvignon, Mantonegro, Merlot und Syrah, die nach einer kurzen Zwischenlagerung im Stahltank mindestens zwölf Monate in französischen Eichenfässern heranreift. Der Merlot-Anteil beträgt in diesem Jahr 37 Prozent und gibt dem Wein eine große Geschmeidigkeit. "Wir achten aber darauf, dass die Mischung nicht zu stark variiert, um eine einheitliche Qualität zu gewährleisten", so Geschäftsführer Ramón Servalls. Die Flasche ist ab etwa elf Euro im Handel.

Noch länger im Fass gereift, in der Regel etwa 24 Monate und mehr, sind im Übrigen die Weine der Produktlinie "Selección Especial". Sie entspricht der Bezeichnung "Reserva" oder "Gran Reserva", die exklusiv von den Mitgliedern der D.O. Binissalem verwendet werden darf.

(aus MM 50/2016)