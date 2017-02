Pläne für neuen Gastro-Markt am Hafen gekippt

Die Pläne, am Hafen von Palma eine moderne Markthalle für Touristen und Einheimische zu errichten, sind vorerst vom Tisch. Wie die Hafenbehörde am Donnerstag bekanntgab, sei beschlossen worden, die Ausschreibung zur Nutzung der Gebäude Nr. 2-4 und Nr. 6 an der Contra-Muelle Mollet wieder zurückzuziehen.

Die Investorengruppe "Mercados Gastronómicos de España" hatte hier unter anderem 18 Verkaufsstände auf einer Fläche von 620 Quadratmetern sowie 120 Parkplätze erschließen wollen. Im Obergeschoss sollte Raum für kulturelle und soziale Zwecke bleiben. Die Bauzeit war von den potenziellen Betreibern Antoni Torrens und Jordi Barbacho auf etwa zwei Jahre geschätzt worden.

Die Hafenbehörde und die Stadt Palma begründeten ihre Entscheidung nach Angaben der spanischen Tageszeitung Ultima Hora mit einem Plan zur schnelleren Umgestaltung des Hafengeländes, bei der mehr Freiflächen entstehen sollen als ursprünglich geplant. (am)