Strompreise auf Mallorca massiv gestiegen

Auf Mallorca wie in ganz Spanien sind mitten in der derzeitigen Kältewelle die Großhandelspreise für Strom enorm gestiegen. Momentan liegen sie in der Tagesspitze bei 84,57 Euro pro Megawattstunde. Im Januar 2016 waren es noch 67,84 Euro, in einigen Frühlings- und Sommermonaten rund 60 Euro.

Auf Jahressicht beträgt der Anstieg somit über 60 Prozent. Der Großhandelspreis schwankt in Spanien stündlich und macht knapp die Hälfte der Stromrechnung aus. Die andere Hälfte entfällt auf feste Durchleitungsgebühren und Steuern.

Sollte sich die Situation nicht ändern, müssen die Verbraucher auf Mallorca mit jährlichen Mehrkosten von rund 100 Euro pro Haushalt rechnen. Vorübergehende Preissprünge bis auf 95 Euro pro Megawattstunde hatte es aber auch schon im Winter 2012 und 2013 gegeben

Die Situation wird darauf zurückgeführt, dass es sehr kalt ist und wenig Wind weht. Außerdem wurden in Frankreich einige Atomkraftwerke zur Wartung heruntergefahren, was europaweit den Preis verteuert. (mic)