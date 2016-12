Sporthafen schadet Strand von Es Trenc

Der Sporthafen in Sa Ràpita hat Auswirkungen auf den Strand von Es Trenc. Der Segelclub im Süden von Mallorca hat die Playa an Teilen schrumpfen und an anderen Stellen wachsen lassen. Das bestätigt nun eine Langzeitstudie, wie die mallorquinische Tageszeitung Ultima Hora berichtet.

Forscher der Balearen-Universität haben den Strandabschnitt rund um den Küstenort zwischen 1965 und 2012 untersucht. Der Hafen wurde 1977 gebaut. So ist die Playa zwischen Sa Ràpita und Ses Covetes in der Breite zurückgegangen, der Abschnitt bildet den direkten Übergang zum Strand von Es Trenc. Der Hafen wirke wie eine Sedimentfalle, erklären die Wissenschaftler diese Entwicklung. Denn rund um den Club Náutico habe sich vermehrt Sand gesammelt. Die Wellen verteilten den Sand vor dem Hafenbau allerdings gleichmäßig über den Küstenstreifen.

Seit 1977 wuchs der Strand am Hafenbereich jährlich um einen halben Meter, während der dahinter liegende Abschnitt Richtung Es Trenc zwischen 19 und 34 Zentimetern schrumpfte. (cls)